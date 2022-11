Feldkirch: Schulbank drücken für den Nikolaus

Keine Erzieherrolle

"Die Hauptbotschaft ist, weil wir geliebt sind, sind wir auch fähig und eingeladen die Liebe zu teilen. Die Aufgabe ist es, nicht erzieherisch, wie manche Eltern es gerne hätten, vorzugehen. Er kommt praktisch als heiliger Nikolaus, der die Liebe Gottes verkündet", sagt Sutterlüty. Als Religionslehrer sei es immer interessant gewesen, wenn Jugendliche nach dem Nikolaustag in die Schule gekommen seien. Sie hätten viele schöne, aber auch negative Erfahrungen gemacht. "Ich bin in Egg in die Nikolaustradition eingebunden, bin auch selbst unterwegs gewesen. Ich habe in den Häusern gesehen, was da so geschieht. Da habe ich mir gedacht es wäre wichtig, den Nikolausdarstellern ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben".

Kein Schnullerentzug mehr

Die häufigsten Fragen der Kursteilnehmer seien meist technischer Natur. "Was mache ich, wenn ein Kind zu weinen beginnt? Natürlich auch die Frage, was ist der Sinn des Nikolausbrauchtums? Oder die Frage nach dem Schnuller. Soll ich ihn mitnehmen, wenn mir das Kind den Schnuller gibt?". Es habe sich in den letzten Jahren einiges verändert, was den Besuch in den Häusern angeht. Manch ein mutiger Darsteller würde sich sogar allein auf den Weg machen. Da müsse der Nikolaus genau wissen, wo die Grenzen zu ziehen sind. "Also was ist Elternsache und was ist meine Sache", sagt der Religionslehrer.