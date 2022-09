Feldkirch: Mann bedroht Passanten mit Machete

Zeugenaufruf: In der Nacht auf Sonntag wurde ein junger Mann beim Sparkassenplatz in der Feldkircher Innenstadt bedroht.

Am 25.09.2022 um 01:45 Uhr wurde beim Sparkassenplatz in der Innenstadt von Feldkirch ein 18-jähriger von einem ihm unbekannten 27-jährigen ohne ersichtlichen Grund mit einer 60cm langen Machete bedroht. Der 27-jährige konnte von der Polizei widerstandslos festgenommen und zur PI Feldkirch verbracht werden. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt. Allfällig weitere bedrohte Passanten und Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Feldkirch in Verbindung zu setzen.