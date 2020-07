Feldkirch hat das schnellste Handynetz in Vorarlberg

Feldkirch löst Lauterach als den Ort mit dem schnellsten Handynetz Vorarlbergs ab. Die durchschnittliche Handynetz-Geschwindigkeit in Vorarlberg liegt allerdings unter dem Österreichschnitt.

Mit durchschnittlich 56,34 Mbit/s hat Feldkirch die schnellste Handyversorgung in Vorarlberg. Wie der Handynetz-Vergleich von tarife.at

zeigt, surft man in der Montfortstadt fast doppelt so schnell als im österreichweiten Schnitt. Allerdings: Die durchschnittliche Geschwindigkeit quer über ganz Vorarlberg liegt unter dem österreichweiten Median.