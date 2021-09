Feldkirch bezwingt Hohenems im Landescup

Im VHV-Cup setzten sich die Montfortstädter mit 24:18 durch.

Dass es eine tormagere Partie werden sollte, merkte man bereits in der Anfangsphase. Erst in Minute 5 erzielte Marin Ciceric für die Hausherren den ersten Treffer in der Partie. Bis zur 10. Minute lagen beide Mannschaften gleich auf (4:3). Dann konnten sich Kassian Matt & Co. ein kleines Polster von 5 Toren erspielen (10:5). Hohenems reagierte und nahm die Auszeit. Die Montfortstädter konnten den Vorsprung, dank einer sehr guten Abwehrarbeit und einem starken Tim Gangloff im Feldkircher Kasten jedoch bis zur Halbzeitpause aufrecht halten. Beim Spielstand von 15:11 ging es in die Halbzeitpause.