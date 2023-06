Felchen-Fangverbot jetzt fix: So reagiert Berufsfischer-Obmann Albert Bösch

Teil eines Maßnahmenpaketes

Der Beschluss sei Mittwochnacht gefällt worden, erklärt Albert Bösch. Bösch ist Obmann der Vorarlberger Bodenseefischer und selbst Berufsfischer mit Familienbetrieb in Gaißau. Das sogenannte Felchen-Fangverbot sei Teil eines Maßnahmenpaketes, gibt er gegenüber VOL.AT zu verstehen. Das habe man gewusst. Laut ihm waren die Vorarlberger Berufsfischer in die Entwicklungen des Beschlusses eingebunden. Seit Anfang Jahr sei man bei mehreren Gesprächen dabei gewesen. Dementsprechend trage man den Beschluss auch mit.

Ein Schritt, ein Versuch

Es sei jetzt ein entsprechender Kompromiss entstanden. Trotz der Felchen-Schonung könne man die anderen Fischarten bewirtschaften, gibt Bösch zu verstehen. Wenn alle Maßnahmen im Paket angegangen werden, erhoffen sich die Berufsfischer eine Wirksamkeit. Wie wirksam es jedoch bei den schnellen Änderungen im Bodensee sei, werde schwierig zu sagen. Man habe keine Glaskugel, in die man blicken könne. Es sei ein Schritt, ein Versuch – daher sei es auch auf drei Jahre befristet. Was wirklich dabei herauskomme, werde man sehen.

Evaluierung in drei Jahren

Klar sei, dass es ein Maßnahmenpaket brauche. Dieses habe man den Berufsfischern am Mittwoch auch zugesichert, verdeutlicht der Obmann gegenüber VOL.AT. Auch die ersten Schritte zur Stichlings-Bekämpfung gehe die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) an. Zudem sei man im Dialogprozess, was den Fressfeind Kormoran angehe. So gesehen werde an allen Stellschrauben versucht, etwas zu tun, meint Albert Bösch. Es sei wichtig, etwas zu machen, das Gesamtpaket werde man in drei Jahren evaluieren.