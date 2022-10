Feine Köstlichkeiten in einer speziellen Atmosphäre

2. Herbstmarkt Sennhof mit vielen Ausstellern und bester musikalischer Unterhaltung.

RANKWEIL. Fast vierzig Jahre war der Rankweiler Herbstmarkt für viele tausende Besucher aus dem ganzen Land ein Publikumsmagnet. Vor sechs Jahren ging das Kultevent am Rankweiler Marktplatz zum letzten Mal über die Bühne. „In Rankweil gibt es schon länger kein Herbstmarkt mehr und war der Treffpunkt für Jung und Alt. Nach langen Diskussionen und Gesprächen wollen wir nun so ein Event aber bei weitem nicht so in dieser Größe als in der Vergangenheit bei uns veranstalten. Möchten es probieren die Menschen trotz den Problemen im Alltag an einen gemeinsamen Ort zu bringen“, sagt Sabine Kasper, welche den Herbstmarkt am Sennhof in Brederis ins Leben gerufen hat. Für die Mitarbeiterin vom Sennhofladen am Sennhof Brederis soll diese Veranstaltung Ende Oktober ein fixer Bestandteil im Terminkalender der nächsten Jahre werden. Johannes und Mathias Allgäuer, die Pächter vom Sennhof Rankweil seit Juli 2020, ermöglichen diesen Herbstmarkt am Hof zu veranstalten. Miteinander ins Gespräch kommen, Köstlichkeiten von regionalen Produkten probieren und genießen und das in einer ganz speziellen Atmosphäre. Für die musikalische Umrahmung vom 2. Herbstmarkt am Sennhof Brederis am Samstag, 22. Oktober von 10 bis 17 Uhr sorgt Quadro Ernst. Viele Lieferanten und langjährige Partner vom Hofladen Sennhof präsentieren im bunten Markttreiben seine Waren. Ein kulinarisches Highlight dürfte der Pilzburger und Vorarlburger mit Rindfleisch vom Allgäuer Hof in Feldkirch und dem Löwen Nofels werden. Kochprofis und interessante Aussteller wie etwa Gaumenfeines-Chefin Irmgard Ender, Sophia Dünser, Brotmanufraktur Sandra Wandl, Andrea Sturn, Melanie Breuss, Stadlerhof Mäder, Magari Pizza, Schokomus Feldkirch, GH Schäfle Altenstadt, Bernies Blumen, Manuela Tonmanufraktur um nur einige zu nennen verwöhnen die Besucher mit süßén Köstlichkeiten und verkaufen ihre hochwertigen neuen Produkte. Der Sennhofladen Brederis ist beim Herbstfest ganztägig geöffnet. Es gibt auch das Kinderschminken und ein Gewinnspiel für die Besucher. Bei der Premiere im Vorjahr kamen rund tausend Gäste zum 1. Herbstmarkt am Sennhof in Brederis. VN-TK