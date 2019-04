Feiertag für Oberkrainer – Fans

Buch. Am Ostermontag sorgt „KrainerBluat“ für eindrückliche Unterhaltung.

Längst hat sich der Frühschoppen am Ostermontag zu einem beliebten Treffpunkt in der Berggemeinde entwickelt. Nach dem Vorjahreserfolg gibt es mit dem Ensemble „KrainerBluat“ eine neuerliche Auflage im Gemeindesaal. Ab 10 Uhr dürfen sich die Gäste auf eindrückliche Melodien und eine zünftige Feiertagsstimmung freuen. „Die Veranstaltung selbst gehört seit 2002 zum Jahresprogramm, obwohl immer ein paar Tage später auch das Frühjahrskonzert ansteht“, freut sich Obmann Dominik Steurer vom Musikverein Buch auf das erste Fest nach Abschluss des letztjährigen Jubiläumsjahres. Hierbei stellen die Vereinsmitglieder mal abseits von der Musik ihre kulinarische Note mit bodenständiger Hausmannskost unter Beweis. Die konzertante Darbietung mit dem neuen Kapellmeister folgt dann am 27. April wiederum im Bucher Gemeindesaal. (MST)