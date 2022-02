Feierliche Eröffnung der Winterspiele in Peking

Österreichs Olympia-Team wird heute mit 70 Personen, darunter 23 Sportlerinnen und Sportlern, bei der Eröffnungsfeier im Nationalstadion von Peking vertreten sein.

Die rot-weiß-rote Delegation wird angeführt von Fahnenträgerin Julia Dujmovits und ihrem Partner in dieser Rolle, Benjamin Maier.

Eröffnung der Winterspiele

all

all

self

self

Wegen der Corona-Pandemie und des kalten Wetters wird die Zeremonie mit 3.000 Darstellerinnen und Darstellern kleiner ausfallen als die spektakuläre Eröffnung der Sommerspiele 2008 in Chinas Hauptstadt, als 15.000 mitwirkten.

Einmarsch der Nationen in Peking

Viele Regierungschefs fehlen

Starregisseur Zhang Yimou

Die 100-minütige Eröffnungsfeier wird wie bei den Sommerspielen 2008 vom chinesischen Starregisseur Zhang Yimou arrangiert. Der 71-Jährige ist auch für seine Filme wie "Rotes Kornfeld", "Rote Laterne", "Leben!" oder "The Great Wall" bekannt. Er versprach eine "einzigartige Eröffnung" und "wundervolle Momente". Was an Details durchsickerte, deutet auf viele visuelle Effekte, Projektionen, hoch auflösende Fernsehschirme und technologisch unterstützte Kunst hin.