Feierliche Barockbaumeister Museum Eröffnung

Au. Strahlendes Herbstwetter und ebenso strahlende Gesichter waren bei der Eröffnung vom Barockbaumeister Museum in Au zu sehen. Nach knapp eineinhalb Jahren Bauzeit konnte der Verein akkurat nun das neue Museum im frisch renovierten Kurathus eröffnen.

Es ist ein kleines aber feines Museum entstanden, welches es nun zu eröffnen gab. Aus diesem Anlass versammelten sich die zahlreich erschienen Festgäste in der Rehmer Kuratie Kirche um dort den feierlichen Festansprachen zur Museumseröffnung beizuwohnen. Martin Natter begrüßte alle Anwesenden im Namen des Vereins akkurat und übernahm die Moderation des Festaktes. Akkurat Obmann Rainer Muxel richtete Grußworte ebenso wie Dankesworte an die Gesellschaft. Mit einem Resümee zur Baugeschichte und Vereinsentwicklung erinnerte er an die vergangenen Monate, in denen sich eine beispielhafte Museumsgeschichte entwickelt hat. Bürgermeister Andreas Simma erläuterte die Bedeutung der Barockbaumeistergeschichte in Au und brachte dem Projekt große Wertschätzung entgegen. In einem kurzen Interview mit Museumsleiterin Bernadette Rüscher und Kurator Bruno Winkler wurde Entstehung und Museumskonzept, sowie Wünsche und Ziele dargelegt. Auch Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink freute sich sehr über diese besondere Museumseröffnung und überbrachte Glückwünsche Seitens des Landes Vorarlberg. Der Festakt wurde von den beiden Musikern Klaus Christa (Viola) und Johannes Hämmerle (Cembalo) mit Musik aus der Barockzeit umrahmt. Nach dem Schlusswort gab es für die Besucher noch zusätzlich die Baureportage, als Film mit dem Titel „a gfreute Sach“ zu sehen.