Feier deinen Song in Hohenweiler

Faschingsball des Musikverein Hohenweiler

Am Samstag den 11.02.2023 hieß es im Hohenweiler hokus „Feier deinen Song!!“ mit Dresscode „komm als dein Lieblingslied!“. Dass ließen sich die zahlreichen Gäste aus und um das Leiblachtal nicht zweimal sagen und verwandelten den Festsaal in eine große bunte Song-Bühne. Passend zum Motto sorgte die Powerband Supreme dafür, dass die Lieblingssongs nicht nur optisch im hokus erkennbar waren, sondern auch dafür, dass zu den Songs mitgesungen und mitgetanzt werden konnte. Auf der Tanzflache herrschte reges Treiben und die maskierten Lieblingssongs konnten die akustischen Lieblingssongs feiern.

Natürlich stattete auch die große Leiblachtaler Faschingsgilde rund um Prinzessin Simone und Prinz Hubert samt flockigem Gefolge, Hörbranzer Raubrittern und Leiblachtaler Schalmeien dem gelungenen Musikstudio einen Besuch ab. So präsentierte das Prinzenpaar und sein Gefolge ihre Show und die Prinzenorden wurden an ausgesuchte Personen verliehen. Die musikalischen Begleiter des Prinzenpaares, die Leiblachtaler Schalmeien, heizten mit ihren Faschingshits und ihren Lieblingssongs die Stimmung an. In ihren blauen Shirts perfekt als „Lieblingsmusiker des Faschings“ erkennbar. Die Show des Hohenweiler Musikvereins, die ultimativste kürzeste Chartshow, um Mitternacht sorgte wie die letzten Jahre (vor Corona) wieder für viel Gelächter und Begeisterung. Gerade Platz Eins, perfekt einstudiert von den Hohenweiler Musikern, erntete viel Applaus. Bei der MV-Hohenweiler-Tombola konnten sich die Besucher und Gäste über viele Preise freuen, die verlost wurden. Die tollen Hauptpreise wurden um Mitternacht an die Gewinner übergeben. Bestens verwöhnt wurden die Besucher vom Küchenteam und an der Bar kümmerte man sich fleißig um die trockenen oder heiseren Kehlen.