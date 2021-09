Fehlentscheidungen kosten Rankweil in Hohenems Punkt

Reguläre Tore der Rankweiler fanden keine Anerkennung. Hohenems gewinnt dank Zaubertor.

Mit einem wunderschönen Fallrückzieher gelang Maurice Wunderli das VfB-Siegtor. Reguläre Rankweiler Treffer fanden keine Anerkennung. Eine klare Fehlentscheidung des Unparteiischen bringt für Topfavorit Hohenems im Duell der Tabellennachbarn gegen RW Rankweil einen sehr glücklichen zweiten Heimsieg. Was war in der 84. Minute im Stadion Herrenried vor knapp 400 Zuschauern geschehen: Der elffache RW-Torschütze Fabian Koch knallte den Ball mit voller Wucht aus 25 Metern via Querlatte ins gegnerische Tor, doch das runde Leder springt wieder auf das Spielfeld. In der nächsten Szene bringt VfB-Kapitän Johannes Klammer den Rankweiler Angreifer Matthias Flatz regelwidrig zu Fall, der Elferpfiff blieb aus und Timo Wölbitsch schiebt den Ball in die Maschen. Der Schiedsrichter gibt zum zweiten Mal ein reguläres Rankler Tor in der gleichen Aktion nicht. Die wütenden Proteste der Rankweiler Mannschaft zum Schiedsrichter halfen nichts. Hohenems erhielt einen Freistoß und das Spiel lief weiter. Rankweil traf schon durch Matthias Flatz in der 62. Minute auf Aluminium, Glück für Hohenems Tormann Andre Breitfuß. Mit dem Tor des Monats September besorgte Hohenems Vollstrecker Maurice Wunderli das Goldtor (52.). Nach einer Ecke von Herbaly und einer Verlängerung von Tim Wolfgang trifft Wunderli mit einem eleganten und perfekten Fallrückzieher via Stange ins Tor. „Ich versuche der Mannschaft zu helfen umso schöner wenn ich so herrliche Tore für die Emser schieße. Ziel ist im Herbst zwanzig Treffer zu machen um das gesteckte Ziel Aufstieg in die Regionalliga West zu schaffen. Ich bin momentan in einer guten Form“, freut sich Hohenems Goalgetter Maurice Wunderli. Für Hohenems enorm wichtige drei Zähler im Aufstiegskampf. Bitter für Rankweil: In der Vorwoche zwei Strafstöße vergeben und nun in Hohenems in der gleichen Aktion gleich zwei reguläre Tore vom Schiri aberkannt. Schon nach sieben Minuten hätte Rankweil durch Thomas Beiter in Führung gehen müssen, doch der Offensivkicker vergibt eine Hundertprozentige. Hohenems fehlen Verteidiger Fabian Pernstich und Außenbahnspieler Dominik Fessler an allen Ecken und Enden. Auch die Chancenauswertung lässt zu wünschen übrig: Andre Ganahl (15.), Tamas Herbaly (54.) und der eingewechselte Maximilian Lampert (71.) vergeben gute Möglichkeiten.