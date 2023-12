"Fehlende Rahmenbedingungen": Caritasdirektor kritisiert Asylpolitik

In der Debatte um die Ausdehnung gemeinnütziger Arbeit für Asylwerber kritisiert Caritasdirektor Walter Schmolly die Vorgehensweise des Innenministeriums und hebt die Notwendigkeit verbesserter Rahmenbedingungen hervor.

"Das macht keinen Sinn, weil es nicht funktionieren wird"

Für Caritasdirektor Walter Schmolly eine Debatte, die auf dem Rücken der Asylwerber*innen ausgetragen wird: „Die österreichweit geführte politische Diskussion um eine geplante Verpflichtung von asylwerbenden Personen zu gemeinnütziger Tätigkeit verlässt zunehmend den Boden des Anstands.“ An einem Beispiel führt er aus, wie wenig Geld Asylwerber*innen zur Verfügung steht: „Während eine Person in Österreich auf den Abschluss ihres Asylverfahrens wartet, stehen ihr insgesamt pro Tag genau 10 Euro für Lebensmittel, Hygiene, Kleidung, Freizeit etc. zur Verfügung. Will ernsthaft ein politischer Verantwortungsträger hier mit einer Kürzung drohen? Das macht keinen Sinn, weil es nicht funktionieren wird, und ist unangebracht.“