Federica Brignone gewinnt ersten Riesentorlauf in Mont Tremblant

Die Italienerin siegt vor Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin, kein Top-10 Platz für den ÖSV.

Beim Riesentorlauf der Damen in der kanadischen Provinz Qeubec siegte Federica Brignone, die bereits zu Rennhalbzeit in Führung gelegen war. Für die Italienerin war es der erste Erfolg in einem RTL nach 1,5 Jahren.