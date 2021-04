FCD mit Heimniederlage - Lustenau holt einen Zähler

Nur eines der Ländle-Teams konnte heute punkten, Dornbirner Heimschwäche bleibt bestehen.

Nach der Länderspielpause waren die beiden Vorarlberger Clubs in Liga zwei wieder im Meisterschaftsbetrieb. Der FC Dornbirn empfing BW Linz und die Lustenauer Austria war bei Schlusslicht Vorwärts Steyr zu Gast.

Die Rothosen sind eines der schwächsten Heimteams der Liga und dies sollte sich auch heute wieder bewahrheiten. Gegen die so auswärtsstarken Oberösterreicher setzte es schlussendlich eine 0:3-Heimniederlage. Goalgetter Schubert brachte die Stahlstädter nach 19 Minuten in Front. Dobras erhöhte sieben Minuten nach der Pause auf 2:0, Schubert stellte nach einer Stunde dann auf 3:0, Treffer Nummer vier ging ebenfalls auf das Konto des Topstürmers. In der Nachspielzeit konnte Domig mit dem 1:4 nur noch Ergebniskosmetik betreiben.