FC Wolfurt will Heimnimbus gegen Reichenau wahren

WOLFURT. Von den letzten sechzehn Heimspielen in Folge gewann Meusburger FC Wolfurt zehn Partien, teilte sich viermal die Punkte mit dem Gegner und ging am Sportplatz an der Ach nur zweimal als Verlierer vom Platz. Das sind die beeindruckenden Fakten und Zahlen der Baur-Mannen der letzten zwölf Monate vor eigenem treuen Publikum. Die Auslosung in der Regionalliga West beschert den Hofsteigern in den ersten sechs Spieltagen gleich vier Heimspiele. Nach dem knappen 1:0-Derbyerfolg gegen Altach Juniors will Wolfurt diese Erfolgsbilanz vergrößern.