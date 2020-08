FC Wolfurt will endlich wieder gewinnen, Rotenberg auch

Im sonntägigen Livespiel auf VN.at ist Spannung vorprogrammiert

Der Liveticker mit Text, Fotos, Videos vom Spiel Wolfurt vs Rotenberg

Mit dem Spiel zwischen Meusburger FC Wolfurt und dem neugegründeten FC Rotenberg im Livestream auf VN.at wird der erste Spieltag in der VN.at Eliteliga Vorarlberg am Sonntag ab 16.30 Uhr abgeschlossen. „Wir wollen den treuen Fans einen Heimsieg zum Saisonstart schenken. Der starke Gegner wird uns maximal fordern, aber der Siegeswille meiner Mannschaft macht den Ausschlag“, sieht FC Wolfurt Coach Joachim Baur dem ersten Spiel nach so langer Pause optimistisch entgegen. Seine Truppe wartet schon sechs Pflichtspiele auf ein Erfolgserlebnis, zuletzt gab es zwei Remis und vier Niederlagen. Mit Torjäger Aleksandar Umjenovic und Spielmacher Benjamin Neubauer (private Gründe) steht dem Deutschen der gesamte Kader parat. Auch die neuen Spieler Felix Moosmann, Idiano Lima Rosa dos Santos dürften von Beginn an spielen. Im Aufgebot sind auch die zwei neuen Perspektivspieler Kilian Madlener und Kilian Kalb. Luca Hammer erhielt gegenüber Laurin Godula den Vortritt im Tor der Hausherren. Im ersten Spiel des neuen Klub aus dem Bregenzerwald, Rotenberg, muss Trainer Klaus Nussbaumer seinen Standardgoalie Michael Wohlgenannt verletzungsbedingt ersetzen. Rückkehrer Sasa Dreven steht bei Rotenberg im Tor. Mit Lukas Gmeiner, Stefan Fehr und Matthias Fehr sind auch drei Kicker aus Lingenau mit an Bord. „Wir glauben an unsere Stärken und hoffen auf den ersten Sieg nach der Neugründung“, so Rotenberg Coach Klaus Nussbaumer. Für Kapitän Patrick Maldoner sind die Karten neu gemischt und alles ist in diesem Spiel möglich. Doch mit Paulo Victor und Kevin Bentele hat Rotenberg zwei Kicker in ihren Reihen, die eine Partie im Alleingang entscheiden können.