FC Wolfurt hilft im Kampf um Aufstieg nur ein Erfolg

Die Schützlinge von Trainer Jokl Baur (43) sind im Nachtrag gegen Schlusslicht Austria Lustenau Amateure in der Favoritenrolle.

Der Liveticker vom Spiel Wolfurt vs Austria Lustenau Amateure

Exakt 126 Tage stand der Vorarlberger Amateurfußball in den Wintermonaten still. Eine Woche vor dem Frühjahrsstart in der VN.at mit noch drei Spieltagen im Grunddurchgang gelangt zuvor noch ein Nachtragsspiel zur Austragung.

Am Sonntag um 14 Uhr am Sportplatz an der Ach in Wolfurt im Livestream auf VN.at wird das Meisterschaftsspiel im Rahmen des 19. Spieltages zwischen dem Dritten Meusburger FC Wolfurt und dem Tabellenschlusslicht SC Austria Lustenau Amateure nachgetragen. Zum ursprünglichen Termin am 6. November letzten Jahres musste der Gastgeber Wolfurt die Partie wegen zu vielen Coronafällen auf das Frühjahr verschieben.

Der Hofsteigklub liegt mit einem Spiel weniger auf dem Konto mit nur fünf Zählern Rückstand hinter dem Zweiten Admira Dornbirn an der dritten Stelle und hat noch reelle Chancen auf den Aufstieg für die Teilnahme an der Regionalliga West ab dem 9. April. Der Hausherr Wolfurt geht auch als logischer Favorit in die Partie. Mit dem sechsten Erfolg auf eigenem Platz könnten Simon Mentin (30) und Co. den Aufstiegskampf noch spannender machen. Zuletzt hat Wolfurt im Herbst in der Meisterschaft zwei Siege und ein Remis geholt und Tormann Laurin Godula (27) hält seit exakt 33 Minuten seinen Kasten rein.

Allerdings fehlt Godula zum Auftakt aus gesundheitlichen Gründen, Luka Hammer (24) wird das Wolfurter Tor hüten. Der Favorit hat große personelle Sorgen: Neben Godula fallen auch Benjamin Neubauer (29), Maximilian Natter (23), Felix Moosmann (21), Martin Schertler (33) und Timothy Rist (26) ganz sicher aus. Vor dem Nachtragsspiel bestritt Wolfurt noch ein dreitägiges Kurztrainingslager und holte sich in Südtirol den letzten Feinschliff. „Die Chance auf den zweiten Tabellenplatz lebt und die Mannschaft will diese Möglichkeit auch nützen. Ein voller Erfolg ist Pflicht, auch trotz den vielen Absenzen müssen drei Punkte her“, sagt Wolfurt Trainer Joachim Baur (43). Dabei hofft der Deutsche auf das Sturmduo Idiano Lima Rosa dos Santos (26) und Aleksandar Umjenovic (30). Die zweite Kampfmanschaft der Lustenauer Austria kommt als Außenseiter nach Wolfurt.

Die letzten fünf Matches hat die zweite Garnitur der Grün-Weißen verloren. Erstmals im Dress der Austria wird das neue Trio Constantin Pauly (22), Elion Kelmendi (20) und Miguel Mayr (17) auflaufen. Fehlen werden Hannes Küng (19/Knöchel) und Paul Fink (21/Schienbeinverletzung). Ob es Unterstützung aus der Profiabteilung geben wird, entscheidet sich erst kurz vor Spielbeginn. Ein Thema sind Goalie Emre Yilmaz (20), Nicolai Bösch (23), Raul Marte (19) und Dragan Marceta (22). Die jungen Talente Liam Tripp (18), Hüdaverdi Mutlu (20) und Mirco Basic (20) stehen nach schweren Verletzungen erst seit wenigen Tagen wieder im Training. Einige Spieler von der Unter-18-Mannschaft werden wohl schon von Beginn an spielen müssen.

FUSSBALL IN VORARLBERG

VN.at Eliteliga Vorarlberg 2021/2022

Nachtrag, 19. Spieltag

Meusburger FC Wolfurt – SC Austria Lustenau Amateure Sonntag

Sportplatz an der Ach, 14 Uhr, SR Zeljko Kojadinovic Hinspiel: 3:1 Livestream VN.at

Tabelle

1. VfB Hohenems 18 12 4 2 42:18 40

2. SC Admira Dornbirn 17 11 2 4 35:19 35

3. FC Wolfurt 16 9 3 4 30:19 30

4. RW Rankweil 17 9 3 5 44:28 30

5. SC Röthis 17 8 4 5 39:30 28

6. Dornbirner SV 17 7 2 8 28:34 23

7. FC Rotenberg 18 4 8 6 29:27 20

8. FC Lauterach 17 3 8 6 22:28 17

9. SW Bregenz 17 4 5 8 19:31 17

10. FC Egg 17 3 2 12 21:41 11