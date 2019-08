FC Wolfurt hat mehr Druck als die Altach Juniors

Der Vorarlbergligameister will aber die zweite Mannschaft der Rheindörfler bezwingen

Es ist zwar noch nicht einmal ein Drittel der VN.at Eliteliga Vorarlberg im Herbstdurchgang gespielt und doch steht der regierende Champion der Vorarlbergliga, FC Wolfurt mehr unter dem Druck des Siegenmüssens als die Altach Juniors. Die Hofsteig-Elf hat zuletzt zwei Remis und ein Sieg geholt, die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler hat mit drei Auswärtserfolgen das Maximum an Punkten auf fremden Platz in der Tasche. Wolfurt liegt vier Zähler hinter den Altach Jungspunden. Die dünne Personaldecke lichtet sich in Wolfurt leicht: Frederik Meier, Luca Merk und Martin Schertler sind nach ihrem Urlaub wieder einsatzbereit. Allerdings bangt man erneut um Spielmacher Benjamin Neubauer wegen Knieproblemen. „Altach Juniors ist für mich die beste Mannschaft in dieser Liga. Wir brauchen ein starkes Kollektiv um zu punkten“, weiß Wolfurt Coach Joachim Baur. „Wolfurt ist sehr heimstark und hat gute Einzelspieler in ihren Reihen. Aber wir wollen und können auch dort gewinnen“, so Altach Juniors Coach Oliver Schnellrieder. Ein Tormann aus der Profiabteilung sowie die Kaderspieler Johannes Tartarotti, Daniel Nussbaumer und eventuell auch Bernd Gschweidl und Philipp Schmiedl werden für die Fohlentruppe auflaufen. Verteidiger Furkan Alkun fehlt urlaubsbedingt.