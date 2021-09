FC Wolfurt gewinnt das Topspiel gegen DSV mit 3:0

Der Hofsteigklub übernimmt wieder die Tabellenspitze in der Eliteliga.

Sechster und Siebenter war der FC Wolfurt in den letzten beiden Saisonen nach dem Ende vom Grunddurchgang in der VN.at Eliteliga. Zum Hinrundenabschluss steht die Mannschaft von Erfolgscoach Joachim Baur nicht unverdient auf dem ersten Tabellenplatz und hat die besten Chancen im Frühjahr die Ländle-Farben in der Regionalliga West zu vertreten. Im Topspiel des zehnten Spieltag behielt Wolfurt gegen den Dornbirner SV mit 3:0 die Oberhand. „Ich muss meiner Mannschaften einen großen Respekt und ein Sonderlob aussprechen. Fußballspielen können meine Kaderspieler auf alle Fälle und einige Akteure agieren derzeit in einer Topform“, war Wolfurt Trainer Joachim Baur voll des Lobes. Dank dem um ein Tor weniger kassierten Gegentreffer gegenüber dem punktgleichen Admira Dornbirn steht Wolfurt in der Tabelle ganz oben. Das Wolfurter Traumsturmduo Idiano Lima Rosa dos Santos und Aleksandar Umjenovic erlegt den Dornbirner SV. Mit zwei Treffern in drei Minuten war Wolfurt mit den Haselstaudern fertig. Mann des Schlagerspiel war ganz klar der Brasilianer Idiano Lima Rosa dos Santos. Der quirlige Angreifer ist nach seinem überstandenen Kreuzbandriss in der Form seines Lebens. Nach einem Traumpass von Umjenovic enteilt er der Gäste-Abwehr und schiebt den Ball zur Führung ins lange Eck (61.). Dann bedient der Sambatänzer seinen Kollegen in der Offensive und Umjenovic schießt den Ball ins leere Tor (64.). Als Draufgabe läuft „Idi“ der DSV-Abwehrreihe auf und davon und trifft zum Endstand (84.). Mit seinen Saisontreffern sieben und acht machte der kleingewachsene Brasilianer diesmal den Unterschied aus. Das Problem von Dornbirner SV war ganz klar die schlechte Chancenauswertung. So vergaben Christopher Nagel (18./68.), Jonas Gamper (18.), Sercan Altuntas (43.) und Andreas Röser (90.) beste Möglichkeiten. DSV-Verteidiger Leandros Tsohataridis hat mit einem Querlattenkracher Pech (92.). Wolfurt feierte seinen schon vierten Heimerfolg mit der Tabellenführung.