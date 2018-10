FC Wolfurt erfüllt die Ansprüche für die Eliteliga

Als derzeit Tabellenzweiter hat FC Wolfurt die Erwartungen auf alle Fälle erfüllt und hat mit einem Meisterschaftsspiel weniger nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Dornbirner SV.

„Die Mischung von Jung und Alt mit vielen Eigenbauspielern und der entsprechenden Qualität passt und unser Anspruch ist ein Eliteliga-Startplatz“, ist Wolfurt-Obmann Stephan Muxel mit dem Saisonverlauf zufrieden. Im Heimspiel (Sonntag, 16 Uhr) gegen Höchst sind Benjamin Neubauer und Co. trotz der verletzungsbedingten Ausfälle einiger Kaderspieler in der Favoritenrolle. „Wir wissen um die Stärke des Gegners, aber mit einer diszipliniert taktischen Leistung ist alles drin“, so Höchst-Coach Bernhard Erkinger. Besondere Partie für Aleksandar Umjenovic bzw. Sidinei de Oliveira, die jeweils gegen ihren Exklub spielen werden.VN-TK