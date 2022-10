FC Übersaxen wünscht sich ein Vereinseigenes Klubheim

Der Jubilar hat konkrete Vorstellungen und Ziele in Sachen Sport und Infrastruktur.

ÜBERSAXEN. Nicht alle Programmpunkte konnten anlässlich der großen Feierlichkeiten vom Jubilar FC Übersaxen durchgeführt werden. Der Wettergott hatte für den Frühschoppen mit den Ansprachen der Politik und den Vereinsverantwortlichen und der musikalischer Umrahmungkein Einsehen. Vor vierzig Jahren wurde der Fußballclub Übersaxen, der vorerst bis 1998 als Sektion des Wintersportvereins Übersaxen geführt wurde, aus der Taufe gehoben. Der rührige Klub hat knapp 150 aktive Mitglieder. In der Endabrechnung von der Hobbyliga wurde der FC Übersaxen in der abgelaufenen Meisterschaft guter Fünfter und im Pokalbewerb verpasste man den Podestplatz mit Rang vier nur hauchdünn. Die Bergdorfgemeinde im Oberland ist ein Gründungsmitglied von der Hobbyliga und seit dem Startschuss vor 37 Jahren mit von der Partie. Dreimal Vizemeister und mehrfacher Cupsieger waren die Kicker aus Übersaxen. Vor drei Jahren wurde der neue Sportplatz Übersaxen mit einem großen Fest eingeweiht. Der größte Wunsch des FC Übersaxen ist der Neubau eines vereinseigenen Klubheim. In Eigenregie wurde in dieser Saison eine moderne Anzeigetafel angeschafft. Neben der Kampfmannschaft nehmen auch die drei Nachwuchsteams der Unter9-, Unter-12-, und Unter-16-Truppe am Spielbetrieb der Hobbyliga teil. Im Bereich der Jugendförderung werden die nächsten Jahre für den FCÜ sicherlich nicht einfach. Eine Spielgemeinschaft wie schon in der Vergangenheit mit dem FC Fraxern wird bei diesen Schwierigkeiten und Überlegungen sicher wieder eine Rolle spielen. Der Spielbetrieb in der Hobbyliga findet grundsätzlich unter der Woche statt. Dies ist auch für viele Aktiven ein entscheidender Grund und Faktor wieso die Spieler nicht mehr an einer Teilnahme am Vorarlberger Fußballverband interessiert sind um mehr Zeit am Wochenende für die Familie zu haben. Nichts desto trotz hat sich der FC Übersaxen schon mit diesem Thema auseinandergesetzt bzw. wird sich auch zukünftig damit auseinandersetzen. Dann ist allerdings aufgrund des Reglements ein mitspielen in der Hobbyliga nicht mehr möglich. Hier gibt es die Bestimmung, dass nicht mehr als drei Spieler welche im VFV gemeldet sind mitspielen dürfen.