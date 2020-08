FC Sevilla holt sich den Titel in der Europa League

Der FC Sevilla sicherte sich durch einen 3:2-Sieg im Finale gegen Inter Mailand den bereits sechsten Titel in der Europa League.

Zwei Tage vor dem Champions League Finale ging es am Freitag in der Europa League zwischen Inter Mailand und Rekordsieger FC Sevilla um den "kleinen" Europacup-Titel. Und die beiden Teams lieferten sich in der ersten Halbzeit einen offenen Schlagabtausch mit zahlreichen Toren. Nachdem der gefoulte Lukaku per Elfmeter bereits in der 5. Minute auf 0:1 stellte, gelang Luuk de Jong in der 12. Minute per Kopf der Ausgleich. In der 33. Minute legte der Niederländer, erneut per Kopf, zum 2:1 nach. Doch erneut folgte der rasche Ausgleich - dieses Mal sorgte Inters Godin mit einem Kopfball für das 2:2.