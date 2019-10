FC Schruns schießt FC Egg in eine sportliche Krise

Montafoner gewinnen im Bregenzerwald mit 3:1 in der Junkerau

Enttäuschte und ratlose Gesichter nach der bitteren 1:3-Heimniederlage gegen ein effizientes Schruns gab es im Lager von Aufstiegsaspirant Egg. Spätestens jetzt nach der zweiten Pleite in der Junkerau und der fünften Niederlage in Folge ist die Krise im Bregenzerwälder-Team perfekt. Als Fünfter hat Egg schon vier Zähler Rückstand auf den Zweitplatzierten Lochau und neun Punkte liegen Murad Gerdi & Co. hinter Spitzenreiter Bizau. Und am nächsten Samstag, 16 Uhr, kommt es ausgerechnet zum Wälder-El Classico Bizau gegen Egg. Das Team um Trainer Denis Sonderegger hat sich den nächsten herben Rückschlag selbst zuzuschreiben. Trotz einer spielerischen Überlegenheit und einer Vielzahl an Hochkarätern ging Egg gegen die Montafoner als Verlierer vom Platz. So leisteten sich Murad Gerdi (3./22./47.), Marcel Meusburger (5.), Wendel Rosales Pereira (18./23./30./93.), Murat Bekar (41.), Gilles Ganahl (59.), Idiano Lima Rosa dos Santos (77./85.) und des eingewechselten Rene Wirth (78.) den Luxus mehr als ein Dutzend an guten Möglichkeiten zu vergeben. Nach einem klaren Elferfoul an Murat Bekar blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm (67.). „Doppelt bitter, wenn man gut spielt und viele Chancen auslässt und am Ende mit leeren Händen da steht. Jetzt ist die Krise fix“, so ein enttäuschter Egg Sportchef Lukas Lang.