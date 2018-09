FC Schlins sorgt für die große Pokalüberraschung

Drei Favoritensiege und eine faustdicke Überraschung gab es im 20. VFV-Frauen, Cup, Viertelfinale.

Der Landesligist Schlins warf Cupfinalist und das höher eingestufte 1b-Team von FFC Vorderland aus dem heimischen Pokalbewerb. Die zweite Kampfmannschaft von Vorderland spielt in der 2. Frauen-Bundesliga Mitte/West, also um zwei Ligen höher als Schlins. Christina Hummer sorgte fünf Minuten vor dem Ende mit einem verwandelten Strafstoß für die Sensation und dem knappen 3:2-Erfolg. Ohne Probleme kam der Titelverteidiger und sechsfache Pokalsieger Rankweil ins Halbfinale. Eileen Campbell gelang beim 9:1-Sieg der Rot-Weißen ein Fünferpack. Ein Bestschießen lieferte abermals FC Dornbirn: Die Kerber-Ladies schossen die SPG Bregenzerwald mit 11:0 aus der Birkenwiese. Je ein Triplepack erzielten Caroline Fritsch und Mailin Studer. Das dritte Team von Vorderland (VL) gewann auf der Rankweiler Gastra mit 3:0, die Tore fielen erst in der Schlussphase.