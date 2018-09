FC Schlins gewinnt Walgau-Derby in Unterzahl

Ein Doppelpack des 39-jährigen Spielertrainer Mike Zech beschert dem Landesliga-Aufsteiger im Nachbarschaftsduell einen Derbyerfolg

Am 26. Oktober feiert Mike Zech seinen 40. Geburtstag. Der Oldie und Routinier war im prestigeträchtigen Walgauderby vor 400 Zuschauern mit seinen Saisontreffern zwei und drei der Matchwinner im 2:1-Heimsieg gegen Nachbarn Ludesch. Dabei führte Ludesch dank dem wunderschönen Treffer von Mustafa Kücük nach toller Vorarbeit von Erkal Atav zur Pause mit 1:0 (45.). Der Schlinser Spielertrainer Mike Zech traf mit einem raffinierten Freistoß zum Ausgleich (60.). Das Goldtor gelang dem Standardspezialist in Überzahl – Ludesch Spieler Yusuf Karabulut wurde wegen wiederholten Foulspiel ausgeschlossen (71.) nach 75 Minuten. Für Schlins war es der dritte Erfolg im eigenen Stadion. Großes Pech für Ludesch schon vor dem Anpfiff: Standardtormann Mircea Gurzo erlitt eine Bänderzerrung im Knie und konnte nicht zwischen den Pfosten stehen. Sein Ersatz Gül Saban machte bei beiden Gegentreffern keine gute Figur. Zudem ließ das spielerisch bessere Ludesch zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten ungenützt und die Derbypleite schmerzt deshalb doppelt. „Schlins hat aus drei Chancen zwei Tore gemacht. Wir hätten uns den Derbyerfolg rein nach dem Spielverlauf redlich verdient, aber so ist der Fußball oft Verlieren die Besseren“, so Ludesch-Trainer Lorimer Miscu. Der Rumäne führte in den letzten drei Jahren SV Ludesch von der zweiten Landesklasse in die Landesliga. Die Tabellennachbarn aus dem Walgau, Schlins (6.) und Ludesch (7.) haben sogar gute Aussichten auf einen möglichen Aufstieg in die Vorarlbergliga, der Rückstand zum Spitzenreiter Hard beträgt nur fünf bzw. sechs Zähler.