FC Rotenberg und FC Wolfurt hoffen auf den ersten Sieg

Mit dem Spiel zwischen FC Rotenberg und FC Wolfurt wird der dritte Spieltag in der Eliteliga eingeläutet.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FC Rotenberg vs FC Wolfurt

Beide Klubs konnten in der neuen Meisterschaft trotz guten Leistungen noch keinen Sieg einfahren. Sowohl die Bregenzerwälder als auch die Hofsteig-Elf hat ein Sieg und eine Niederlage zu Buche stehen.

Das neuformierte Rotenberg wird von vielen Insidern sogar ein Platz in der ganz vorderen Tabellenhälfte zugetraut. Gegen Rankweil (0:3) und SW Bregenz (0:0) gab es trotz großer Offensivpower noch kein Torerfolg. Die Wälder Stürmer haben noch Ladehemmung. Dabei zählen der Deutsche Kevin Bentele (28), Elvis Alibabic (27) und Neuzugang Eduard Espinoza (20) aus Venezuela zu den allerbesten Angriffsreihen in der Eliteliga. „Irgendwann geht den starken Stürmern der Knoten auf. Die Qualität ist vorhanden und wir werden hier ganz ohne Druck hart weiterarbeiten“, sagt Rotenberg Trainer Jürgen Maccani. Vielmehr sind die Augen auf den guten Gegner gerichtet. „Wolfurt hat viel Qualität mit den Routiniers, aber wir werden ihnen das Leben so schwer wie möglich machen“, fügt Maccani abschließend hinzu.