FC RB Salzburg steht zum neuen Mal in Folge im Finale

Die Mozartstädter siegten gegen Wolfsberger AC erst im Elferschießen.

Das war der Ticker vom Spiel WAC vs FC RB Salzburg

Der FC Salzburg steht erneut im UNIQA ÖFB Cup-Finale. Die Mozartstädter setzen sich im Halbfinale beim RZ WAC mit 5:4 im Elfmeterschießen durch und treffen damit im Endspiel am 1. Mai (17 Uhr) im Klagenfurter Wörtherseestadion auf die SV Ried. Nach der Verlängerung stand es 1:1.



Die Gastgeber starten in der Lavanttal Arena energisch ins Spiel und münzen gleich ihren ersten Angriff in die Führung um: Eliel Peretz bedient in der zweiten Spielminute von der rechten Seite den zentral postierten Michael Liendl, der steckt ideal durch auf Matthäus Taferner und der 21-Jährige schießt alleine vor Salzburg-Torhüter Philipp Köhn ein.



Wolfsberg ist eindeutig das spielbestimmende Team in der Anfangsphase und kann fünf Minuten später beinahe erneut jubeln. Köhn fängt eine Flanke und macht auf der Torlinie einen Schritt zurück, die Spieler des WAC glauben an ein Tor, doch das Schiedsrichtergespann um Markus Hameter ist nicht der Ansicht, dass der Ball zur Gänze hinter der Linie war.



Salzburg kommt in der Anfangsphase nicht in die Gänge und muss auch früh im Spiel zum ersten Mal wechseln. Karim Adeyemi macht aufgrund von Oberschenkelproblemen für Noah Okafor Platz. Abgesehen von der einen oder anderen Freistoßsituation findet der Titelverteidiger keine Offensivaktion in der ersten Spielhälfte vor. Die schnellen Tempovorstöße kann der WAC allesamt verhindern, findet vor der Pause aber auch selbst keine klaren Torchancen mehr vor.



Nach Wiederanpfiff haben die Mozartstädter zwar mehr Ballbesitz, es dauert aber bis zur 64. Minute, bis der eingewechselte Benjamin Sesko zum ersten Mal gefährlich abschließen kann. Der Schuss des Slowenen nach einer Flanke von Andreas Ulmer geht allerdings über das Tor. In der 77. Minute macht es Sesko dann besser: Einen Wechselpass bringt Rasmus Kristensen von rechts per Kopf in den Strafraum, der 18-Jährige nimmt sich den Ball mit dem Rücken zum Tor an, zieht sofort ab und trifft zum Ausgleich. In den Schlussminuten der regulären Spielzeit bleibt Salzburg überlegen, ein zweiter Treffer gelingt in 90 Minuten aber keinem der beiden Teams.



In der Verlängerung findet zunächst Salzburg eine gute Einschussgelegenheit vor. Ein abgefälschter Schuss von Brenden Aaronson senkt sich gefährlich, geht aber letztlich knapp am Tor von Alexander Kofler vorbei. In der 112. Minute hat Peretz aufseiten der Kärntner die erneute Führung auf dem Fuß, der Israeli trifft den Ball aber nicht richtig. Für Sesko aufseiten der Salzburger ist dann das Spiel in der Verlängerung vorzeitig zu Ende: Er geht mit einem zu hohen Bein in den Zweikampf mit Peretz und sieht glatt Rot.



Letztlich muss das Elfmeterschießen über den Sieger des Spiels entscheiden. Dort kann Köhn den Elfmeter von Christopher Wernitznig parieren, alle anderen Schützen bleiben treffsicher. Den entscheidenden Elfer versenkt Oumar Solet für die Gäste. Somit steht der FC Red Bull Salzburg zum neunten Mal in Folge im UNIQA ÖFB Cup-Finale.



RZ Pellets WAC vs. FC Red Bull Salzburg 4:5 i.E., 1:1 n.V. (1:0, 1:1)

Tore: Taferner (2.) bzw. Sesko (77.)

Rot: Sesko (117.)