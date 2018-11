FC Nenzing schon elf Spiele ohne Sieg

In der Vorarlbergliga setzte es für FC Nenzing im Oberlandderby in Rankweil eine 1:4-Niederlage.

zum 1 : 0. Knapp 3 Minuten später eine ähnliche Situation: Diesmal funktioniert die Abseitsfalle nicht, Bechter kommt an den Ball, umspielt noch Torhüter Grass und schiebt die Kugel zum 2 : 0 ins leere Tor. Nenzing musste diese beiden Gegentreffer erst verdauen und kam erst allmählich ins Spiel zurück. Es gelang allerdings nicht, klare Chancen herauszuspielen. Rankweil begnügte sich in dieser Phase um die Spielkontrolle und profitierte dabei meist von unseren überhasteten und ungenauen Zuspielen. So auch in der 20. Minute, als nach einem unnötigen Querpass im Mittelfeld ein Rankweiler frei zum Schuss kam, den Ball aber über das Tor setze.In der Folge tat sich kaum etwas, viel Leerlauf auf beiden Seiten bis zur Pause.