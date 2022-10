FC Nenzing ist weiter im Vormarsch

Die Walgauer besiegen auch FC Bizau.

Die Partie startete flott. Nicolussi mit der ersten Chance: Er traf allerdings den gegnerischen Tormann am Kopf. Bizau starte insgesamt agiler, prallten mit ihren Angriffen doch zumeist vor dem Nenzinger Strafraum ab. Der erste konkrete Angriff fand dann auch gleich seinen Weg ins Tor: Mendes markierte in Minute 18 per Kopf das 1:0 für Bizau. Nenzing tat sich in Folge schwer, selbst große Chancen zu kreieren, allgemein standen beide Defensiven in der ersten Hälfte stabil. In der 40. Minute leistete sich Bizau allerdings einen vermeidbaren Freistoß direkt an der Strafraumkante. Semih Yasar — wie ein Künstler mit seinem Pinsel — malte den Ball zum wunderbaren 1:1 Ausgleich rein.