FC Nenzing führte 2:0, aber verlor gegen SC Fußach

Fabian Fink erlöst SC Fußach in der Nachspielzeit im Walgau mit dem 4:3-Siegtor

Im Kampf um die zwei freien Aufstiegsplätze in die VN.at Eliteliga Vorarlberg werden FC Nenzing und SC Fußach keine Rolle spielen. Vielmehr sind für die beiden ligaerprobten Vereine gesicherte Mittelfeldpätze an der Zielsetzungganz oben. Allerdings brauchten knapp 400 Zuschauer im Sportplatz Nenzing ihr Kommen nicht zu bereuen. Die Anhänger beider Klubs gingen durch Himmel und Hölle und bekamen ein wahres Offensivspektakel mit sieben Toren zu sehen.

Zur Halbzeit sah der Hausherr aus dem Walgau wie der sichere Sieger aus. Dank einer direkt verwandelten Ecke von Neuzugang Semih Yasar (8.) und einem Traumtor von Manuel Honeck (45.) führten die Walgauer mit einem komfortablen Zweitore-Vorsprung. Doch Fußach machte binnen acht Minuten nach Seitenwechsel den Rückstand wieder wett. Fabian Fink (48.) und Aaron Korunka (56.). trafen für die Rheindelta-Mannschaft ins Schwarze. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Der eingewechselte Muhammed Furkan Ata brachte die Gäste in Front (86.), aber postwendend gelang Semih Yasar (88.) mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel der 3:3-Ausgleich.