FC Nenzing beendet die lange Erfolgsserie von SV Lochau

Glücklicher 3:2-Heimsieg der Walgauer, zwei Ausschlüsse und Kartenflut.

Das Match im Ticker: Nenzing vs Lochau

NENZING. Das Topspiel in der Vorarlbergliga zwischen FC Nenzing und SV Lochau bot einfach alles. Zwei Ausschlüsse von Lochau Tormann Sandro Eichhübl wegen Torraub schon nach sieben Minuten und Betreuer Roland Schlattinger nach Spielschluss, neunmal zückte der Unparteiische die gelbe Karte, fünf Tore und eine Menge an Spannung und Dramatik. Siebzehn Meisterschaftsspiele in Folge war Lochau ungeschlagen. Nun beendet Nenzing mit einem glücklichen 3:2-Heimerfolg vor 300 Zuschauern diese eindrucksvolle Erfolgsbilanz. Die Walgauer bleiben weiter im Aufwind und haben schon zehn Meisterschaftsspiele mehr verloren. In der 96. (!) Minute erzielte Neuzugang Josip Markotic mit einem sicher verwandelten Strafstoß den 3:2-Endstand. Ali Keskin (52.) und Torgarantie Esref Demircan (62.) mit seinem 16. Treffer in dieser Saison schossen die weiteren Treffer der Hausherren. Für die Leiblachtaler waren Marcel Ladinek (18.) und Kapitän Fabio Feldkircher per Elfmeter (74.) erfolgreich. Lochau ist die Tabellenführung wieder los und Alberschwende steht nun ganz oben. Nenzing ist Vierter, beide Spitzenklubs werden mit großer Wahrscheinlichkeit in die neue Eliteliga aufsteigen.TK