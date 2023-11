FC Lustenau vs Alberschwende blieb ohne Sieger

Das war der Liveticker vom Spiel FC Lustenau vs Alberschwende

FC Lustenau könnte mit dem vierten Sieg in Folge auf dem sechsten Tabellenplatz überwintern. Schlusslicht Alberschwende würde sich mit dem vierten Erfolg auf fremden Platz noch auf den zwölften Rang vorschieben. Das sind die Voraussetzungen im Nachtragspiel des dritten Spieltag in der VN.at Eliteliga heute um 14 Uhr, Stadion an der Holzstraße, zwischen dem ältesten Fußballklub Vorarlbergs und den bislang enttäuschenden Wäldern. FC Lustenau hat sieben Zähler mehr auf dem Konto als Alberschwende. Die Mannen von Trainer Philipp Hagspiel sind nach den Siegen gegen Egg, Höchst und Austria Lustenau Amateure zum Herbstabschluss im Aufwind. Natürlich will der neunfache Torschütze Simon Lukas Grabherr sein Torkonto erhöhen. Nur zehn Treffer in zwölf Partien schoss das Tabellenschlusslicht Alberschwende, das ist die mit Abstand wenigste Torausbeute aller vierzehn Eliteligaklubs. Allerdings stehen Julian Maldoner und Co. kein gelernter Stürmer seit dem Saisonstart zur Verfügung. Der erst 17-jährige Simon Ender gibt ausgerechnet in den letzten 90 Minuten des Jahres sein Debüt in der ersten Kampfmannschaft der Wälder. Standardtormann Julian Hinteregger (Buachmuskelzerrung) und Ersatz-Keeper Paul Rhomberg (Meniskus-OP) fehlen verletzungsbedingt. Mit Lukas Schatzmann, Kilian Sohm, Paul Sohm und Nicolas Kohler sind weitere Kaderspieler nicht einsatzbereit. „Mit allen Vereinen auf Augenhöhe, aber es fehlten nur immer die Tore, die Effizienz lässt zu wünschen übrig“, kennt Alberschwende Trainer Rene Fink das große Problem in seiner Mannschaft.