FC Lustenau und Altach Juniors hoffen auf Traumstart

FC Lustenau trifft zum Abschluss des ersten Spieltag auf Rückkehrer Altach Juniors.

Der Liveticker mit Daten und Videos vom Spiel FC Lustenau vs Altach J.

In den nächsten Jahren wollen sowohl der FC Lustenau 1907 und die SCR Altach Juniors den Aufstieg in die VN.at Eliteliga Vorarlberg bewerkstelligen, aber es ist vor allem in dieser Saison kein Muss. Mit dem Spiel des ältesten Fußballclub Vorarlbergs gegen die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler, welche vom Verbandspräsidium eine Spielgenehmigung für diese Leistungsstufe erhalten hat wird der erste Spieltag abgeschlossen.

In der Testphase hat der FC Lustenau gegen die Altach Juniors vor zwei Wochen mit 4:1 klar gewonnen. Die zweite Altacher Garnitur will nach einem Jahr Pause bei der Wiederaufnahme vor allem jungen Talenten eine Plattform bieten.

Der FC Lustenau hat das Kurz-Abenteuer im ÖFB Cup abgehakt und konzentriert sich voll und ganz auf die neue Meisterschaft. Mit einer Mischung von Routiniers und hauptsächlich eigenen jungen hochtalentierten Kickern geht der FC Lustenau in die ersten 90 Minuten der langen Saison. Erstmals wird auch Neuzugang Igor Marijanovic die Solospitze der Blauen aus Lustenau bilden. Marijanovic wurde in der letzten Saison mit zehn Treffern Torschützenkönig in der Landesliga und wechselt von Frastanz ins Stadion an der Holzstraße. „Wir wollen einen Traumstart, aber der Gegner ist schwer einzuschätzen, weil womöglich mehrere Kaderspieler aus der Profiabteilung auflaufen werden“, so FCL-Coach Philipp Hagspiel (41).