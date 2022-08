FC Lustenau Goalie Küng hält Elfer und rettet Remis

Der Schlussmann des ältesten Fußballklub Vorarlbergs war der beste Akteur auf dem Spielfeld im "Holz".

Leiblachtaler verschenkten im Stadion an der Holzstraße einen Auswärtssieg und müssen sich mit 1:1-Unentschieden begnügen Der FC Lustenau 1907 bleibt auch im vierzehnten Meisterschaftsspiel in Folge unbesiegt und Gegner SV Lochau wartet nach drei Spieltagen in der Vorarlbergliga noch immer auf den ersten Saisonsieg. Allerdings verschenkten die Leiblachtaler mit Trainer Rifat Sen einen möglichen Erfolg beim ältesten Fußballklub Vorarlbergs im Stadion an der Holzstraße vor mindestens 600 Anhänger aus beiden Lagern. Dabei rettet FC Lustenau Tormann Noah Küng der Elf um Coach Philipp Hagspiel ein 1:1-Heimremis. Der erst 22-jährige FCL-Goalie hielt den scharf geschossenen fälligen Foulelfmeter von Lochau Kapitän Fabio Feldkircher (78.). Der Sohn von Ex-SW Bregenz Kicker und Manager Markus Feldkircher hat zum ersten Mal in seiner aktiven Laufbahn einen Penalty vergeben, zuvor hat er mehr als dreißig Strafstöße im gegnerischen Tor unterbringen können. FCL-Schlussmann Küng machte weitere Großchancen von Robin Lhotzky (10.), Fabio Feldkircher (32.), Nicolai Bösch (39.) und Danilo Gil Machado (82.) spektakulär zunichte. Einmal klärt Einwechselspieler Markus König nach einem Schlenzer von Lochau Spieler Patrick Prantl für seinen letzten Mann auf der Torlinie (52.). Nur beim Führungstor von Lochau durch Neuerwerbung Benjamin Kaufmann nach idealem Zuspiel von Marcel Ladinek hatte Küng keine Chance (41.). Auf FCL-Solospitze Simon Grabherr ist seit Jahren Verlass. Der neunzehnfache Torschütze vom Vorjahr verwertete eine gute Möglichkeit zum 1:1-Endstand (58.). Eines ist aber gewiss: Am Saisonende werden wohl beide Klubs FC Lustenau und SV Lochau aufgrund der Qualität und Größe im Kader im Spitzenfeld der Tabelle sein und auch im kommenden Jahr der Vorarlbergliga „Neu“ angehören.