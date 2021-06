FC Lustenau gewinnt in Lochau und steht im Finale

Ländlekicker.VOL.at präsentiert die besten Szenen und die Tore vom Halbfinale von SV Lochau und FC Lustenau.

Zum fünften Mal seit der Einführung des VFV Cup steht der FC Lustenau 1907 in einem Endspiel. Im reinen Duell zweier Vorarlbergligaklubs gewann die Truppe von Neocoach Philipp Hagspiel in Lochau klar mit 4:1. Dabei lag der Hausherr aus dem Leiblachtal dank dem Traumtor von Torjäger Stefan Maccani (32) früh in Front (7.). Noch vor der Pause erzielte Exprofi Christoph Kobleder den 1:1-Ausgleich (40.). Alexandru Asiu brachte die Lustenauer nach Seitenwechsel in Führung (52.). Die beiden eingewechselten FCL-Youngsters Linus Hämmerle und Lukas Thurnher sorgten in der Schlussphase mit ihren beiden Treffern noch für den klaren Sieg. Der Jubel im Lager des FCL kannte nach dem Schlusspfiff keine Grenzen. Sechzehn Jahre musste der ehemaligen Profiklub warten, ehe man wieder um die so begehrte Pokaltrophäe spielt.