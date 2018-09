FC Lingenau gelang die Pokalüberraschung

Nach den beiden Vorarlbergligaklubs Egg und Andelsbuch schaffte sensationell mit Underdog Lingenau (2. LK) ein dritter Wälderverein den Aufstieg in das Achtelfinale. Alle Ergebnisse der 3. Cuprunde im Überblick.

Lingenau, wo man sich derzeit nach der Trennung mit Antonio Milovanovic noch auf der Suche nach einem Nachfolger befindet, gewann überraschend gegen Landesligaklub und RLW-Dino Hard im Elferschießen mit 4:3. Die beiden Harder Spieler Andreas Simma und Boris Zivaljevic vergaben den Strafstoß und die Wälder konnten alle Elfmeter verwerten. Im reinen Vorarlbergligaduell führte Lochau gegen Andelsbuch 80 Minuten lang mit 2:0, aber kassierte in vierzehn Minuten noch vier Gegentreffer. Fünf der Dutzend Tore von SW Bregenz im 12:1-Schützenfest gegen Göfis 1b (5. LK) gingen auf das Konto des Brasilianer Thomas Ricardo Pineiro. Nach der ersten Kampfmannschaft haben auch beide 1b-Teams von SCR Altach und FC Dornbirn das Erreichen der nächsten Runde geschafft.

Torfolge: 3. 0:1 Teodor Trailovic, 6. 0:2 Hamza Can, 9. 0:3 Luca Lampert (Eigentor), 16. 0:4 Thomas Ricardo Pineiro dos Santos (Foulelfmeter), 33. 0:5 Thomas Ricardo Pineiro dos Santos, 38. 1:5 Aaron Mittempergher, 50. 1:6 Hamza Can, 55. 1:7 Thomas Ricardo Pineiro dos Santos, 63. 1:8 Thomas Ricardo Pineiro dos Santos, 77. 1:9 Teodor Trailovic, 80. 1:10 Simon Thurner, 83. 1:11 Thomas Ricardo Pineiro dos Santos, 89. 1:12 Hamza Can