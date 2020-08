FC Lauterach setzt auf die Heimstärke, Röthis will Serie verlängern

Mit dem VN.at Livespiel wird der dritte Spieltag in der Eliteliga Vorarlberg eingeläutet

Alles im Ticker zum Spiel Lauterach vs Röthis

Die Partie könnte für beide Topklubs im Vorarlberger Amateurfußball schon richtungsweisend sein. Lauterach mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Dornbirner SV und dem 0:5-Debakel in Hohenems will vor dem treuen Anhang zuhause wieder glänzen. Vier Siege und ein Remis erreichten Christoph Fleisch auf eigener Anlage und wollen diese Heimserie vergrößern. Mit Verteidiger Philipp Gridling und Solospitze Elvis Alibabic, kehren zurück in die Startelf, kann Lauterach in Bestbesetzung antreten. Der zweite Heimsieg wäre gleichbedeutend mit dem Vorrücken auf den zweiten Tabellenplatz, zumindest für 24 Stunden. Ein Punkt aus den zwei bisherigen Spielen holte Röthis in der neuen Saison. Die Vorderländer können nicht in Bestbesetzung antreten, zwei Akteure sind urlaubsbedingt nicht mit dabei. Seit nunmehr sechs Meisterschaftsspielen in Folge auf fremden Platz sind die Röthner unbesiegt. Drei Erfolge und drei Remis stehen für die Röthner auswärts auf dem Konto. In den beiden Duellen im Vorjahr gab es ein 2:2-Remis und ein knapper 3:2-Sieg für Röthis. An seinem 23. Geburtstag will Röthis Mittelfeldspieler Marcel Sohler natürlich doppelt feiern und jubeln.