FC Lauterach schreibt Geschichte im Hallenmasters

Hofsteigklub erreicht mit beiden Kampfmannschaften das Achterfeld für den Finaltag

Mit Lauterach und Langenegg haben die letzten beiden Finaltickets ihre Abnehmer gefunden. Nach Altach Juniors, Austria Lustenau Amateure, Titelverteidiger Alberschwende, AKA Vorarlberg U-18, Lauterach 1b, Wolfurt 1b komplettieren zwei Klubs aus der VN.at Eliteliga Vorarlberg das Achterfeld für den Finaltag am Montag, 6. Jänner, ab 11 Uhr in der Wolfurter Hofsteighalle. Mit Lauterach, Langenegg, Austria Lustenau Amateure und Altach Juniors kommen 50 Prozent der acht Finalisten aus der VN.at Eliteliga Vorarlberg. Die Hammergruppe in der letzten Vorschlussrunde brachte Hochspannung und war an Dramatik kaum zu überbieten. Wenn das Finale am Dreikönigstag angepfiffen wird, gibt es ein Novum in der 24-jähigen Vereinsgeschichte des Wolfurter Hallenmasters. Lauterach konnte sich mit beiden Kampfmannschaften für die Endrunde qualifizieren und spielen sogar in der zweiten Finalgruppe gegeneinander. Für die Einser-Garnitur von Lauterach ist es schon die zehnte Finalteilnahme. Vor drei Jahren holte sich Lauterach den Pott und will zum zweiten Mal triumphieren. Trotz der 0:2-Niederlage gegen Egg holt sich Lauterach mit Coach Ingo Hagspiel den Gruppensieg im vierten Halbfinale. Neben Lauterach durften mit Alberschwende und AKA Vorarlberg U-18 schon drei Vereine über den Turniersieg in früheren Jahren jubeln. Premiere für die SPG FC Langenegg. Die Vorderwälder mit Trainer Klaus Nussbaumer erreichten erstmals das große Mastersfinale. Einzig die 0:4-Niederlage gegen Lauterach trübte einwenig den starken Auftritt von Patrick Maldoner und Co. Für das Vorarlbergliga Duo Egg und Feldkirch und die beiden Vereine aus der 1. Landesklasse, RW Langen und Hohenweiler war nun Endstation.