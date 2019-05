FC Lauterach kann doch noch gewinnen

Knapper 2:1-Auswärtssieg der Hofsteig-Truppe in Röthis beendet ihre Negativserie

Nach sechs sieglosen Meisterschaftsspielen kehrt Lauterach auf die Erfolgsstraße zurück. Ausgerechnet beim heimstärksten Team in der Vorarlbergliga, im Vorderland in Röthis gelang der Rlf von Trainer Thomas Bayr die Trendwende und ein wichtiger Befreiungsschlag. Zwei Traumtore von Stephan Kirchmann (10.) und Brasilo-Legionär Vinicius Maciel Gomes ebnete Lauterach die drei Punkte im Aufstiegskampf. Mit dem fünften Sieg auf fremden Platz rückten Sebastian Beer und Co. wieder auf den dritten Tabellenplatz vor und die Chance zur Teilnahme für die Eliteliga Vorarlberg ist wieder groß geworden. Lauterach machte sich das Leben in Röthis selbst schwer: Trotz der beruhigenden Zweitore-Führung vergaben die Hofsteig-Schützlinge durch Elvis Alibabic (32./78./Querlatte) und Dominic Chiste (80./82.) drei Hochkaräter. „Das Wichtigste war der Sieg und das Ende der langen Negativserie. Wir haben uns diesen Erfolg redlich verdient und waren die spielerisch bessere Mannschaft“, so Lauterach Coach Thomas Bayr. Mit Dennis Alibabic (Oberschenkel) und Elia Kloser (Wade) verletzten sich wieder zwei Stammspieler der Lauteracher. Ohne die gelbgesperrten Leistungsträger Marcel Sohler und Christoph Stückler sowie Torgarantie Sandro Decet (Knöchelbruch) reichte das Anschlusstor von Julian Mair nicht zu einem Punktgewinn (74.). Trotz der vierten Heimniederlage bleiben die Vorderländer auf dem „Schleuder-Platz“ für die Eliteliga. „Es wäre eine kleine Sensation wenn wir den Aufstieg schaffen würden“, sagt Röthis-Trainer Philipp Schwarz und sprach von den monatelangen personellen Problemen in seiner Mannschaft.