FC Lauterach im Derby gegen Wolfurt in der Favoritenrolle

Das prestigeträchtige Nachbarschaftsduell Lauterach gegen Wolfurt verspricht viel Dramatik.

Der Liveticker mit Videos, Fotos vom Spiel Lauterach vs Wolfurt

Es geht nicht nur um die Nummer eins in der Region Hofsteig, sondern auch um die große Ehre und für Hausherr Lauterach um das Erreichen des zweiten Aufstiegsplatz für die Teilnahme im Frühjahr in der Regionalliga West.

Vor dem Anpfiff im exklusiven Livestream ab 15.30 Uhr Live auf VN.at des prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell von Lauterach und Wolfurt gibt es ein Favorit. Lauterach hat exakt doppelt soviele Zähler auf dem Konto als Wolfurt. Der Tabellenzweite Lauterach hat die letzten drei Meisterschaftsspiele gegen Austria Lustenau (5:2), Rotenberg (5:2) und SW Bregenz (6:3) klar für sich entschieden. Dabei schossen Christoph Fleisch und Co. sechzehn Tore und lieferten ein wahres Offensivspektakel ab. Mit Goalgetter Elvis Alibabic, der schon dreizehn der insgesamt dreißig Treffer der Lauteracher erzielte, liegt der Topstürmer in der Torschützenliste an der Spitze.

Die Heimmacht Lauterach hat fünf der bisherigen sechs Auftritte vor eigenem Publikum zuhause gewonnen. „Wir wollen die Erfolgswelle weiter fortsetzen. Alle zwanzig Kaderspieler ziehen an einem Strang und muss deshalb ein großes Lob der Mannschaft aussprechen. Die Offensive ist unser Prunkstück. Ziel ist und bleibt den zweiten Endrang zu erreichen.

Nach dem Sieg in Wolfurt wollen wir auch das Heimspiel für uns entscheiden“, sprach Lauterach Erfolgscoach Ingo Hagspiel Klartext. Mit Christoph Fleisch und David Smoljanovic kehren zwei wichtige Stützen in der Defensivabteilung ins Aufgebot zurück, Lauterach kann in Bestbesetzung antreten.

500 Zuschauer dürfen sich das Hofsteigderby anschauen und der Gastrobetrieb ist ebenfalls geöffnet. Wolfurt? Drei Spiele in Folge verloren gegen Rankweil (0:2), Bregenz (0:4) und Hohenems (3:4), die Baur-Schützlinge hat viel zu viele Gegentreffer zuletzt einstecken müssen.

Deshalb fordert der Wolfurt Trainer von seinem Team insbesondere eine starke Abwehrleistung. „Wir sind Außenseiter und wollen mit Nadelstichen nach vorne aber für eine Überraschung sorgen. Derbys haben eigene Gesetze. Es gilt unsere Negativserie zu beenden“, so Wolfurt Coach Joachim Baur. „Sechser“ Felix Moosmann hat seine Sperre abgesessen und kehrt in den Kader zurück. Auch Torjäger Aleksandar Umjenovic und Martin Schertler sind einsatzbereit. Die Langzeitverletzten Idiano Lima Rosa dos Santos, Timothy Rist und Kilian Madlener fehlen Wolfurt an allen Ecken und Enden.

15. Spieltag

Intemann FC Lauterach – Meusburger FC Wolfurt heute