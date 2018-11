FC Langenegg beendet Negativserie gegen Lieblingsgegner

Vorderwälder beenden die Negativserie dank Michael Schmid Goldtor gegen Altach Amateure.

Seit dem 25. August dieses Jahres, das sind neun Meisterschaftsspiele in Serie, war Aufsteiger Langenegg in der Westliga ohne Erfolgserlebnis. Nun beendet der erst 19-jährige Deutsche Michael Schmid mit seinem Goldtor in de 40. Minute nach tollem Doppelpass mit Landsmann Kevin Bentele gegen Altach Amateure diese Negativserie und lässt die Wälder jubeln. Doppelten Grund zur Freude hatte Langenegg-Meistermacher Klaus Nussbaumer: An seinem 40. Geburtstag feierte den zweiten Zu-Null-Derbyerfolg gegen die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler. „Es schaut so aus, als ob Altach Amateure wirklich unser Lieblingsgegner ist. Es war ein verdienter Erfolg und endlich wurde die Trendwende geschafft“, war Klaus Nussbaumer überglücklich. Die Vorderwälder vergaben noch zwei Hochkaräter. Unglaubliche zehn Mal in den bisherigen sechzehn Partien erzielte Altach Amateure kein Tor. Auch im prestigeträchtigen Duell in Langenegg blieb die Schnellrieder-Truppe ohne Punkte und Treffer. „Wir hatten zwar mehr Ballbesitz und viele Chancen, aber ohne Tore kann man nicht gewinnen“, so Altach Amateure-Cotrainer Christian Schöpf. Mit den Kaderspielern Boris Prokopic, Benjamin Ozegovic und Lars Nussbaumer verloren die Altacher Fohlen zum sechsten Mal in Serie. Pech hatte Lars Nussbaumer, als er in der Nachspielzeit nur die Torumrandung traf (92.). Jetzt kann Langenegg im Kellerduell gegen den Vorletzten Wals/Grünau mit einem Heimsieg sogar noch die Rote Laterne abgeben.