FC Langenegg atmet durch: Stammspieler sind fit

Nur die beiden Salzburger Klubs Wals/Grünau und Pinzgau/Saalfelden liegen in der Tabelle noch knapp hinter Westliganeuling Langenegg zurück.

Je ein Heim- und Auswärtssieg steht für die Truppe um Meistermacher Klaus Nussbaumer bisher positiv zu Buche, oft mussten die Vorderwälder Lehrgeld bezahlen und die nicht große Personaldecke lässt keine Alternativen zu. Vor dem Heimspiel gegen das routinierte Kufstein mit Torjäger Mohamadou Idrissou und Standardspezialist Mathias Treichl kann Langenegg doch auf die zwei Leistungsträger zurückgreifen. Kapitän Patrick Maldoner (24/Leiste) und Innenverteidiger Gilnei Silva de Mesquita (32/Knie) werden trotz Schmerzen und fast keiner Trainingseinheit in dieser Woche für die Vorderwälder spielen. Beide jahrelangen Stammspieler zählen in jedem Pflichtspiel zu den fixen Kaderspielern und ein Ausfall hätte sich für Langenegg ausgerechnet in dieser Partie wohl negativ ausgewirkt. Patrick Maldoner spielt im defensiven Mittelfeld eine bedeutende Rolle und gilt bei eigenen Standards als Schlüsselspieler. Unersetzbar ist der Brasilianer Gilnei de Mesquita in der Abwehrreihe und bringt auch viel Offensivstärke mit.