FC Krumbach spielte heuer in einer eigenen Liga

Der Wälderklub hatte in der abgelaufenen Meisterschaft keine Konkurrenz.

Bis zum letzten Spieltag lag der FC Krumbach im Vorjahr auf Aufstiegskurs. SC Montafon Vandans schnappte im letzten Meisterschaftsspiel den Wäldern aufgrund des um zwei Treffer besseren Torverhältnisses buchstäblich in letzter Sekunde den zweiten freien Aufstiegsplatz weg. In dieser abgelaufenen Meisterschaft war Krumbach ein Alleinunterhalter und allein auf weiter Flur. Mit 22 Punkten Vorsprung auf den Zweiten SW Bregenz Juniors, einem imposanten Torverhältnis von 117:21 (Torschnitt pro Spiel mehr als vier Treffer) wurde das Team unter Trainer Klaus Unterkircher überlegener Meister der 3. Landesklasse. Seit nunmehr 24 (!) Meisterschaftsspielen in Serie, davon 23 Siege und ein Remis, sind Patrick Dorner und Co. unbesiegt. Die letzte Niederlage tadiert vom 7. August letzten Jahres, wo man Höchst 1b mit 2:4 unterlag. Bester Torschütze des Meisters war Sem Kloser mit 28 Treffern. Mit Jakob und Maximilian Raid sowie Johannes und Simon Österle sind auch zwei Brüderpaare im Aufgebot.