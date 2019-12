FC Klostertal und FC Hard lieferten die Sensationen

Mit zwei faustdicken Überraschungen endete die 6. Auflage im VFV-ASVÖ Futsalbewerb in der gut besuchten Herrenriedsporthalle in Hohenems.

Die mit Abstand größte Sensation lieferte die Unter-14-Mannschaft von Klostertal. Das Team um Trainer Nemanja Joksimovic, die nur mit sechs Feldspieler und einem Tormann angereist waren, erlitt in zehn Begegnungen während des gesamten Turnieres nur eine einzige Niederlage. Acht Siege und ein Remis stehen für Klostertal auf der Habenseite und den redlich verdienten Titelgewinn im Futsal in der U-14 Klasse. Klostertal U-14-Mannschaft war im Herbst nur Dritter im Freien. Überraschung Nummer zwei gab es in der U-18-Altersstufe: Hard im Herbstdurchgang nur Achter in der Leistungsstufe (Gruppe 2) setzte sich vor den höher eingestuften Teams wie FC Dornbirn, Höchst und Altach durch. Turniersieger Hard verlor zwar gegen Dornbirn, doch feierten in der Folge vier Erfolge. FC Dornbirn leistete sich gegen SG Hofsteig (0:1) einen Umfaller und vergab die Chance auf Platz eins. In der U-16-Kategorie behielt Favorit Austria Lustenau die Oberhand. Die Herrenriedhalle in Hohenems war sechs Jahre Ort des Futsalbewerb im Nachwuchs. Ab 2020 wird in der Feldkircher Reichenfeldhalle mit Ausrichter SC Tisis die nächsten beiden Jahre diese Veranstaltung ausgetragen.