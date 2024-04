FC Höchst wartet weiter auf Punkte in der Rückrunde

Im Rheinaustadion möchten die Höchster am Samstag die ersten Punkte in diesem Jahr holen.

Im Rheinaustadion möchten die Höchster am Samstag die ersten Punkte in diesem Jahr holen. ©Phillip Plesch

Im Rheinaustadion möchten die Höchster am Samstag die ersten Punkte in diesem Jahr holen. ©Phillip Plesch

Am zweiten Spieltag im Jahr 2024 setzte es für die Fußballer des FC Höchst die nächsten beiden Niederlagen.

Die Fußballer des FC Höchst warten weiter auf die ersten Punkte im Jahr 2024. In der Eliteliga unterlag das Eins mit 1:2 (1:2) beim SV Lochau. In der zweiten Landesklasse kassierte das 1b beim SCM Vandans die zweite Niederlage in Folge (1:3).

„Eigentlich war es ein klassisches Unentschieden-Spiel, das wir am Ende aber völlig unnötig und selbst verschuldet doch verlieren. So wird es schwierig“, bilanzierte Trainer Maximilian Knuth nach der Niederlage in Lochau. Dabei war sein Team gut in die Partie gekommen. Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte brachte Elia Kohlreiter den FC Höchst mit 1:0 in Führung (3.). „Wir wussten, dass es keine einfache Partie wird und wollten vor allem in Sachen Mentalität und Laufbereitschaft eine Reaktion auf die Niederlage gegen Hard zeigen“, erläuterte Knuth. „Das ist uns gelungen, wir sind wesentlich besser aufgetreten.“

Zwei Gegentore vor der Pause

Gut 20 Minuten lang hatten die Höchster die Partie weitestgehend im Griff. Durch einen Fehler im Aufbauspiel holten sie den Gegner dann aber wieder zurück ins Spiel. Mete Dastan stellte auf 1:1 (28.). Noch vor der Pause drehten die Gastgeber die Partie sogar. Robin Lhotzky traf per Strafstoß (36.). „Wir machen zu viele Fehler, das ist einfach ärgerlich“, kritisierte Knuth.

In der zweiten Halbzeit warf seine Mannschaft noch mal alles nach vorn. Aus vielen langen Bällen und einigen Standardsituationen entstanden auch ein paar gute Torchancen. „Wir haben eine richtige Druckphase aufgebaut.“ Nur zum Ausgleichstreffer sollte es eben nicht mehr reichen. Erneut blieb Höchst ohne Punkt und rutschte in der Tabelle auf den zehnten Platz ab. Kommenden Samstag haben die Höchster den SC Göfis im Rheinaustadion zu Gast. Anpfiff ist um 17 Uhr.

1b legt Fehlstart hin

Einen wahren Fehlstart ins Punktspieljahr hat das Höchster 1b hingelegt. Die Mannschaft von Heinz und Christian Fladenhofer unterlag in Vandans mit 1:3 (0:2). „Die Heimmannschaft wollte den Sieg einfach mehr und bei uns ist nicht viel zusammengelaufen“, sagte Christian Fladenhofer nach der Partie.

Zu Beginn sahen die zahlreichen Zuschauer keinen fußballerischen Leckerbissen. Es entwickelte sich ein Abnutzungskampf im Mittelfeld ohne nennenswerte Offensivaktionen. Der beste Angriff der Höchster wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Vor der Pause nutzten die Gastgeber zwei Unkonzentriertheiten in der Höchster Defensive eiskalt aus und stellten auf 2:0.