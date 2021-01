FC Höchst holt zwei junge Talente

Ein neuer Mittelfeldspieler und ein Tormann wurde vom Jubilar unter Vertrag genommen

Der Vorarlbergliga Tabellenvierzehnte FC Höchst, der heuer sein 100-Jahr-Jubiläum feiert, setzt auf die Jugend. Nach Innenverteidiger Julian Krnjic (20) kommt von den FC Mohren Dornbirn Juniors mit Edin Ibrisimovic (20) ein zweiter talentierter Kicker ins Rheinaustadion. Der junge Akteur wird leihweise bis zum Sommer an Höchst verliehen und soll dort auch Spielpraxis in einer höheren Spielklasse bekommen. Neu in Höchst ist auch SV Frastanz Tormann Laurin Bodenlenz (19).