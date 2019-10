FC Hittisau will sich rehabilitieren

Nach der enttäuschenden Niederlage vom letzten Wochenende trifft der KFZ Hagspiel FC Hittisau am Sonntag, dem 20. Oktober 2019 um 11.00 Uhr auf den FC Kennelbach.

Die Gäste liegen derzeit auf dem 4. Tabellenplatz und wollen natürlich den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht verlieren. Für unser Team gilt es, sich im letzten Heimspiel der Hinrunde mit einer ordentlichen Leistung vom Heimpublikum zu verabschieden. Dabei hoffen wir auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung der heimischen Fans.



Im Anschluss an diese Partie um 13.30 Uhr tritt unsere 1b-Mannschaft gegen die Spg. Kennelbach/Wolfurt 1c an. Als Spieltagsponsor konnte die Firma Diem Werke GmbH. aus Hörbranz gewonnen werden.