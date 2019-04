FC Hittisau übernimmt die Tabellenspitze

Mit einem 4:1 Heimsieg gegen den Tabellenletzten Viktoria Bregenz konnte sich der KFZ Hagspiel FC Hittisau an die Spitze der 1. Landesklasse vorarbeiten.

Die Elf um Kapitän Peter Schneider startete schwungvoll ins Spiel und ging bereits in der 1. Minute durch einen Treffer von Eigenbauspieler Robin Mennel in Führung. Nach dem Führungstreffer ging das Spiel gemächlich dahin, wobei die Hittisauer alles im Griff zu haben schienen. Bereits in der 18. Minute gelang Neuzugang Gabriel De Lima Guedes Da Silva das zwei zu null, die Hittisauer spielten befreit weiter und bis zum Halbzeitpfiff fielen keine Tore mehr.