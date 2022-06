FC Hittisau schnuppert zum Jubiläum Vorarlbergligaluft

Drei Meistertitel in sechs Jahren, was für eine imposante Erfolgsbilanz vom Wälderklub.

KFZ Tech Hagspiel FC Hittisau wurde in der abgelaufenen Saison neuer Champion in der Landesliga, 2019 Meister 1. Landesklasse und 2016 Meister 2. Landesklasse. Ausgerechnet zum Jubiläum – FC Hittisau feiert 2023 sein 50-Jahr-Jubiläum spielt der Wälderklub erstmals in der Klubgeschichte in der Vorarlbergliga. Die letzten drei Spieltage stand Hittisau auf dem obersten Treppchen und holt sich den Meisterpott. „Meine Mannschaft hat etwas Historisches geschafft. Die ausgesprochen gute Balance von der Defensive und Offensive war unsere Trumpfkarte. Der sportliche Höhepunkt haben wir schon in der Testsphase im Winter eingeleitet. Ich bin stolz auf meine Truppe“, sagt FC Hittisau Meistermacher Michael Pelko (51). Hittisau war das beste Auswärtsteam in der Landesliga. 2066 Einwohner zählt die Wäldergemeinde, das ganze Dorf stand bei den großen Feierlichkeiten Mitten im Zentrum Kopf. Die Torfabrik der Landesliga war Hittisau. Mit dem 33-fachen Torschützen Ricardo Souza Oliveira stellte man auch den mit Abstand besten Scharfschützen. Weitere Sambatänzer in der Offensivabteilung wie Luan Ruviaor, Leonardo Silva de Abreu Lima und Thiago de Lima Silva tragen wesentlich zu den sportlichen Sternstunden bei. Aus den letzten zehn Partien holt Hittisau acht Siege, ein Remis und verlor nur einmal. Bei der Vorarlbergligapremiere zählt heuer nur der Klassenerhalt. Oldie Thiago de Lima Silva (38) hängt noch eine Saison dran. Mit Said Tarhan, Serhat Akkas und Tormann Pascal Goldmann gibt es schon ein neues Trio. Verteidiger Senih Coskun verlässt Hittisau und spielt künftig in Bizau.