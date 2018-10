FC Hittisau nach Sieg gegen Langen nun Dritter

Mit einem glatten 3:0 konnte sich der KFZ Hagspiel FC Hittisau im Heimspiel gegen RW Langen durchsetzen.

Unser Team war von Beginn weg hochkonzentriert und ließ die Gäste offensiv nicht zur Geltung kommen. Folgerichtig gingen wir nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung. Am Spielcharakter änderte sich dadurch nicht viel. Wir hatten die Partie gut im Griff und den Gästen fiel nach vorne nicht wirklich etwas ein. So ging es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause.

In Halbzeit zwei kamen die Gäste dann etwas besser in die Partie. Aus dem Spiel heraus fanden sie aber weiterhin keine Tormöglichkeiten vor und so waren es lediglich hoch in den Strafraum gespielte Freistösse, welche unsere Defensivabteilung zu neutralisieren hatte. Nach einer guten Stunde dann die große Chance für den KFZ Hagspiel FC Hittisau, bereits vorzeitig alles klar zu machen. Doch leider konnte diese nicht genützt. In Minute 66 war es aber soweit. Ein Freistoss aus mehr als 30 Metern schlug unhaltbar im Gästegehäuse zum 2:0 ein. Damit war die Gegenwehr gebrochen und mit dem dritten Treffer aus einem Elfmeter in der Nachspielzeit war der Endstand dann gegeben.

Auch unser 1b-Team war an diesem Wochenende siegreich. Im Vorspiel konnte der FC Au 1b mit 4:0 besiegt werden.

Vorschau FC Doren – KFZ Hagspiel FC Hittisau:

Bereits am Freitag abend, dem 5. Oktober 2018 muss der KFZ Hagspiel FC Hittisau zum nächsten Wälderderby antreten. Um 19.00 Uhr treffen wir dabei auswärts auf den FC Doren. Die Gastgeber liegen aktuell auf dem siebten Tabellenplatz und werden danach trachten, mit einem vollen Erfolg den Kontakt zu den vorderen Plätzen nicht gänzlich abreissen zu lassen. Unser Team hat aber absolut auch nichts zu verschenken. Mit einem 3er könnte der Platz im Spitzenfeld der 1. Landesklasse abgesichert werden. Somit können sich die Zuschauer auf eine interessante Partie gefasst machen.

Unsere 1b-Mannschaft trifft am Sonntag, dem 7. Oktober 2018 um 10.30 Uhr in Kennelbach auf die Spg. Kennelbach/Wolfurt 1c und hofft dort auf einem Punktezuwachs.